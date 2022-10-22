Росіяни хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби не дозволити ЗСУ підійти до Криму, - ISW
Російські окупанти хочуть підірвати дамбу на Каховській ГЕС, аби створити буферну зону між Херсонщиною та Кримом
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Американські аналітики звертають увагу, росіяни почали відступати із західної частини Херсонської області. Між тим, російські офіційні особи залишаються стриманими щодо того, чи президент Росії Володимир Путін наказав вивести війська з Херсона та продовжують готувати інформаційний простір для обґрунтування такого кроку.
В ISW припускають, що росіяни спробують підірвати дамбу на Каховській ГЕС, щоб прикрити свій відступ та не дати українським силам переслідувати себе вглиб Херсонської області. При цьому, РФ майже напевно звинуватить Україну в атаці на дамбу.
При цьому, експерти зі США переконані, що Україна не має жодного інтересу в підриві дамби, яка може затопити 80 українських міст, в яких мешкають сотні тисяч людей. А от росіянам це вигідно, аби зупинити контрнаступ ЗСУ. Тому будь-які заяви про те, що вони не будуть підривати дамбу через побоювання щодо водопостачання окупованого Криму, є абсурдними. Адже півострів жив без доступу до дніпровської води з 2014 року
В ISW підкреслили, що російські війська намагатимуться утримати схід Херсонщини не через воду, а для того, щоб створити буферну зону, яка дозволить захистити Крим і не дасть українським військам потрапити в зону досяжності артилерії до півострова.
- 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може підірвати Каховську ГЕС та затопити понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
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