Росія видасть Білорусі учасника протестів, якого звинувачують у "заподіянні моральної шкоди" міліціонеру

Про це телеканалу "Настоящее Время" повідомила адвокатка Марія Красова.



Учасника протестів проти фальсифікації виборів у Мінську 2020 року Дмитра Подлобнікова вивезли із російського СІЗО, ймовірно, до Білорусі.



Як зазначено у документах на видачу учасника протестів, у Білорусі його підозрюють за статтями про брутальне порушення порядку (частина 1 статті 342 КК) та насильство щодо міліціонера (стаття 364 КК). Доказом у справі Подлобнікова вважається роздруківка прослуховування телефонних розмов його знайомих.



"Немає сумнівів, що вдома Дмитру загрожують тортури і що на нього не чекає справедливий судовий розгляд", – заявила Красова.



Телеграм-канал Nexta повідомляє, що Подлобнікова затримали після акції протесту 9 серпня 2020 року у місті Жлобин. Його відпустили через три доби перебування у відділі міліції. Того ж серпня він поїхав на роботу в РФ, а у травні 2021 року був затриманий за запитом білоруської влади.



За даними правозахисників із Московської Гельсінської групи (МХГ) та комітету "Громадянське сприяння", як мінімум десяток білорусів, яким висувають обвинувачення у справах, пов'язаних із протестами літа 2020 року, намагаються повернути з РФ на батьківщину через екстрадицію або інші міграційні механізми (заборона на в'їзд, депортація), а також викрадають та видавлюють із Росії.



Довідка: Екстрадиція - арешт і передача однією державою іншій особи, що підозрюється або обвинувачується в скоєнні злочину, або ж засудженого злочинця.



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