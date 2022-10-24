Росія видаватиме мобілізованим бронежилети і шоломи іранського виробництва, - розвідка
Головне управління розвідки Міноборони встановило, що мобілізованих у російській армії почали забезпечувати бронежилетами та шоломами іранського виробництва
Про це інформує Міністерство оборони України.
"Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad", – пише пресслужба.
Повідомляється, що нині амуніція з Ірану знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілецької дивізії, що у Солоті та Валуйки Білгородської області.
Крім того, Іран планує відправити групу радників для роз'яснення застосування нового типу БПЛА – Arash-2 і ракет класу "земля-земля", їхнє постачання планується найближчим часом.
Також в Джанкой відбула група іранських радників Корпусу вартових ісламської революції для допомоги у застосуванні БПЛА Shahed-136 та Mohajer-6.
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