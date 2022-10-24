Про це інформує Міністерство оборони України.

"Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, РФ починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad", – пише пресслужба.

Повідомляється, що нині амуніція з Ірану знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілецької дивізії, що у Солоті та Валуйки Білгородської області.

Крім того, Іран планує відправити групу радників для роз'яснення застосування нового типу БПЛА – Arash-2 і ракет класу "земля-земля", їхнє постачання планується найближчим часом.

Також в Джанкой відбула група іранських радників Корпусу вартових ісламської революції для допомоги у застосуванні БПЛА Shahed-136 та Mohajer-6.

Починаючи з 13 вересня до 23 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 273 іранські дрони-камікадзе, якими Росія атакує Україну.

Ізраїль надав Києву розвідувальні дані для боротьби з іранськими безпілотниками, які для атак Росія використовує проти України.

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