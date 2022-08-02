Росія відкидає звинувачення США у використанні Запорізької АЕС як військової бази та поширює фейк про розкол у СБУ
2 серпня ворожа пропаганда ширить фейки про розкол у СБУ, візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС і відкидає звинувачення у її використанні, як військову базу
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
РФ при ООН заявила дезінформацію щодо використання Запорізької АЕС як свого складу: "Росія повністю відкидає звинувачення держсекретаря США Е. Блінкена про використання Запорізької АЕС як військової бази, оскільки на АЕС присутня лише обмежена кількість військових для безпеки".
Країна-терорист запустила ще один фейк - про розкол у СБУ: "Всередині Служби безпеки України стався розкол: співробітників, які покинули підконтрольні Росії території, колеги звинувачують у втраті секретних архівів та переході на бік РФ".
Центр протидії дезінформації наголошує, що ця інформація суперечить реальній ситуації.
Крім того, ворог ширить маніпуляцію, а саме що псевдокерівник тимчасово окупованих територій Запорізької області В.Рогов заявив, що проводить підготовку до приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС: "Очікуємо оголошення дати візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в Енергодарі, а "влада" Запорізької області готова надати організації задокументовані підтвердження фактів обстрілів АЕС Збройними силами України".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав міжнародну спільноту в ООН об’єднатися, щоб дати відсіч спробам Росії використовувати АЕС в Україні як "живий щит".
- З огляду на зростання небезпеки для українських АЕС внаслідок російського вторгнення ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.
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