Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.

РФ при ООН заявила дезінформацію щодо використання Запорізької АЕС як свого складу: "Росія повністю відкидає звинувачення держсекретаря США Е. Блінкена про використання Запорізької АЕС як військової бази, оскільки на АЕС присутня лише обмежена кількість військових для безпеки".



Країна-терорист запустила ще один фейк - про розкол у СБУ: "Всередині Служби безпеки України стався розкол: співробітників, які покинули підконтрольні Росії території, колеги звинувачують у втраті секретних архівів та переході на бік РФ".



Центр протидії дезінформації наголошує, що ця інформація суперечить реальній ситуації.



Крім того, ворог ширить маніпуляцію, а саме що псевдокерівник тимчасово окупованих територій Запорізької області В.Рогов заявив, що проводить підготовку до приїзду МАГАТЕ на ЗАЕС: "Очікуємо оголошення дати візиту представників МАГАТЕ на Запорізьку АЕС в Енергодарі, а "влада" Запорізької області готова надати організації задокументовані підтвердження фактів обстрілів АЕС Збройними силами України".