Росія відмовилася брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки

Про це повідомляє РБК.

"За інформацією МЗС Росії, російські офіційні особи у засіданні Мюнхенської конференції з політики безпеки, яке відбудеться 18-20 лютого цього року, з різних причин участі не братимуть", - заявила Захарова.

Речниця російського відомства додала, що в Москві значно знизився інтерес до цієї конференції, бо вона "перетворюється у трансатлантичний форум, втрачаючи інклюзивність та об'єктивність". Також, на думку Захарової, інтерес падає і в інших західних країнах.

Нагадаємо, що Мюнхенська конференція з безпеки відбувається щороку з 1936 року. Минулоріч вона пройшла онлайн через обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19. Проте 58-ме засідання пройде 18-20 лютого вже у офлайн форматі з певними обмеженнями.



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