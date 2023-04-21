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"Росія відповідає на формулу миру обстрілами та вбивствами": Зеленський запросив Мексику стати співтворцем перемоги над злом

21 квітня, 2023 п'ятниця
12:00
Світ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розповідає, що ніби хоче миру, але відповідає на формулу миру обстрілами та вбивствами українців

Про це під час виступу перед Генеральним конгресом Мексики заявив Володимир Зеленський.

"Світ, на жаль, ще наповнений лицемірством. Росія розповідає, ніби вона хоче миру, хоча це російські вбивці досі залишаються на нашій землі й щодня забирають життя наших людей", – наголосив президент України.

Зеленський каже, що великі корпорації, транснаціональні бізнеси досі хочуть заробляти гроші у Росії. Водночас деякі лідери не були в Україні та не бачили, що принесла сюди армія ворога, а розповідають про те, ніби це Україна не готова йти до миру.

"Чим Росія відповідає на формулу миру? Обстріли, штурми, вбивства. Але світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор! Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули й стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру", – заявив Зеленський.

Очільник України вважає, що РФ намагається обманути світ своїм лицемірством й виграти час для перегрупування, щоб знайти нову зброю та продовжити війну.

"Цього не можна допустити. Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу по підтримку. Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру. І я запрошую вас обрати, який пункт формули миру дає змогу Мексиці проявити лідерство", – закликав президент.

Також Зеленський зазначив, що армія Росії зруйнувала в нашій країні 256 церков. А ворожими обстрілами зруйновано тисячі багатоповерхівок, десятки тисяч приватних будинків.

"Спалені окупантом вщент села й міста – десятки таких сіл і міст – це те, що переживає Україна. Мексика захищає мирне співжиття народів і прагне стабільності для кожної нації, прагне безпеки. І тому, я впевнений, ваші люди зрозуміють нас і зрозуміють Україну", – додав глава держави.

Суспільство
Президент України
Мексика
Війна з Росією
Володимир Зеленський
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