Росія відправила Китаю обладнання для будівництва АЕС
З Росії до Китаю відправили вантаж з обладнанням для будівництва атомної електростанції Xudapu NPP на північному сході КНР
Про це повідомляє Xinhua.
Зазначається, 12 липня з Волгодонська у Ростовській області розпочалася відправка до Китаю ключового обладнання для третього енергоблока АЕС Сюйдапу - одного з найбільших проєктів енергетичної співпраці між Китаєм та РФ
Вантаж обладнання для третього енергоблоку АЕС Xudapu включає захисну оболонку ядерного реактора та чотири парогенератори, виготовлені на заводі "Атоммаш" у Волгодонську. "Атоммаш" входить до складу компанії "Атоменергомаш", яка виробляє обладнання для атомних електростанцій, і підрозділу російської Держатомкорпорації "Росатом".
Загальна вага вантажу становить 1700 тонн. Його спершу на баржах доставлять до порту Санкт-Петербурга, а звідти - до пункту призначення у Китаї.
"Китай відіграє значну роль у всій ядерній галузі, він має дуже хороші розробки, і, як і Росія, Китай є лідером щодо використання ядерної енергії в мирних цілях. Я щиро сподіваюся, що ми матимемо ще одну можливість виробляти якісне обладнання разом з нашими китайськими клієнтами", - сказав Ігор Котов, генеральний директор "Атоменергомашу".
АЕС Xudapu, розташована в китайській провінції Ляонін, є другою на північному сході Китаю та найпівнічнішою атомною електростанцією країни.
- Раніше у провінції Гуандун на півдні Китаю завершили будівництво п'яти найбільших у світі резервуарів для зберігання СПГ, кожен з яких може вміщати 270 тис. куб. м.
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