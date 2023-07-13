Про це повідомляє Xinhua.

Зазначається, 12 липня з Волгодонська у Ростовській області розпочалася відправка до Китаю ключового обладнання для третього енергоблока АЕС Сюйдапу - одного з найбільших проєктів енергетичної співпраці між Китаєм та РФ

Вантаж обладнання для третього енергоблоку АЕС Xudapu включає захисну оболонку ядерного реактора та чотири парогенератори, виготовлені на заводі "Атоммаш" у Волгодонську. "Атоммаш" входить до складу компанії "Атоменергомаш", яка виробляє обладнання для атомних електростанцій, і підрозділу російської Держатомкорпорації "Росатом".

Загальна вага вантажу становить 1700 тонн. Його спершу на баржах доставлять до порту Санкт-Петербурга, а звідти - до пункту призначення у Китаї.

"Китай відіграє значну роль у всій ядерній галузі, він має дуже хороші розробки, і, як і Росія, Китай є лідером щодо використання ядерної енергії в мирних цілях. Я щиро сподіваюся, що ми матимемо ще одну можливість виробляти якісне обладнання разом з нашими китайськими клієнтами", - сказав Ігор Котов, генеральний директор "Атоменергомашу".

АЕС Xudapu, розташована в китайській провінції Ляонін, є другою на північному сході Китаю та найпівнічнішою атомною електростанцією країни.