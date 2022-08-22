Про це він сказав під час вечірнього звернення.

Зеленський розповів, що у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для "судилища" над українськими захисниками.

"Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала", - заявив президент.

Зеленський додав, що усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень.

"Сьогодні я говорив з президентом Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, теж буде реагувати. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна не буде цього терпіти", - додав він.

19 серпня у розвідці повідомили, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

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