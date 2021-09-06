Росія випробувала нову ядерну зброю, - Столтенберг

Про це під час виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєнням, із роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Укрінформ.

"Росія продовжує ігнорувати та порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія також модернізує спроможності подвійного призначення та ядерні спроможності, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий планеруючий носій вже готовий до дії. Вона (Росія - ред.) випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети із ядерною енергетичною установкою", - сказав він.

Серед інших викликів Столтенберг назвав швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю, збільшення ядерних боєголовок та вдосконалення систем їхньої доставки.



За словами керівника НАТО, Китай будує велику кількість шахтних пускових установок.

Він додав, що також є інші гравці, що розгортають ядерну зброю та створюють розвинуті ракетні системи.



Столтенберг навів як приклад Північну Корею та Іран, які відверто ігнорують або порушують глобальні правила.



