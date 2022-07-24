Росія випустила по Сумщині понад 170 різних боєприпасів

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За день росіяни 12 раз обстріляли території Сумської області, а під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська та Краснопільська громади.



"По Миколаївській громаді опівдні два військових літаки, з території ворога, випустили 10 ракет. У одному із сіл громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Також у людей побило городи і вікна.

На щастя, обійшлося без людських жертв", - йдеться у звіті..

Майже о 15:00 російський агресор обстріляв з мінометів село Білопільської громади. Смертельне поранення отримав 69-річний фермер.

Також знищено 2 фермерських трактори, сільськогосподарство громади.

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