Росія випустила по Сумщині понад 170 різних боєприпасів
За день, 23 липня, російський агресор випустив по Сумській області понад 170 різних боєприпасів
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За день росіяни 12 раз обстріляли території Сумської області, а під ворожим вогнем опинилися Шалигинська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська та Краснопільська громади.
"По Миколаївській громаді опівдні два військових літаки, з території ворога, випустили 10 ракет. У одному із сіл громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарчі споруди у двох домогосподарствах мирних мешканців. Також у людей побило городи і вікна.
На щастя, обійшлося без людських жертв", - йдеться у звіті..
Майже о 15:00 російський агресор обстріляв з мінометів село Білопільської громади. Смертельне поранення отримав 69-річний фермер.
Також знищено 2 фермерських трактори, сільськогосподарство громади.
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