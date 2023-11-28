Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Спорядження цього корабля може становити до 8 ракет типу "Калібр". З огляду на це, рівень ракетної загрози в Україні підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", – наголосили в Силах оборони півдня.