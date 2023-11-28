Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій
Попри сильний шторм, росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Спорядження цього корабля може становити до 8 ракет типу "Калібр". З огляду на це, рівень ракетної загрози в Україні підвищено.
"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", – наголосили в Силах оборони півдня.
- Вранці 27 листопада в Чорному та Азовському морі не було ворожих кораблів, лише одне судно РФ перебувало в Середземному морі.
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