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Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій

28 листопада, 2023 вiвторок
00:15
Війна з Росією чорне море, ракетоносій рф

Попри сильний шторм, росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Спорядження цього корабля може становити до 8 ракет типу "Калібр". З огляду на це, рівень ракетної загрози в Україні підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття у випадку оголошення небезпеки", – наголосили в Силах оборони півдня.

  • Вранці 27 листопада в Чорному та Азовському морі не було ворожих кораблів, лише одне судно РФ перебувало в Середземному морі.
російський корабель
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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