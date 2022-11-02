Росія вивела у Чорне море ракетоносій з 8 ракетами "Калібр", - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Загрози для населення України залишаються без змін, як і порядок дій за сигналами тривоги. Не нехтуйте власною безпекою, будьте пильними й свідомими. Не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не піддавайтесь на маніпуляції свідомістю, не поширюйте неперевірену інформацію, а також не розголошуйте наслідків ворожої агресії, щоб не допомагати ворогу. Продовжуємо визвольну боротьбу і жодному адепту "руського міру" не дамо шансів на втілення брудних задумів", - йдеться у зведенні.

У Чорному морі маневрує угруповання з 10 кораблів. Флот перебуває під прикриттям кримського узбережжя.

Напоготові росіяни тримають 1 великий десантний корабель та 1 надводний ракетоносій, який споряджений 8 "Калібрами".

За добу, 1 листопада, на південному фронті українські захисники ліквідували щонайменше 3 російські склади з боєкомплектами.

У Херсонській області, поблизу села Дудчани, відбулось бойове зіткнення українських захисників та загарбницьких військ, росіяни з втратами відступили.

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