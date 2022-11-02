Поблизу Дудчан на Херсонщині відбулось зіткнення ЗСУ та окупантів, росіяни з втратами відступили
У Херсонській області, поблизу села Дудчани, відбулось бойове зіткнення українських захисників та загарбницьких військ, росіяни з втратами відступили
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. По обіді, в результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, противник, зазнавши втрат відступив", - йдеться у зведенні.
- За добу, 1 листопада, на південному фронті українські захисники ліквідували щонайменше 3 російські склади з боєкомплектами.
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