Поблизу Дудчан на Херсонщині відбулось зіткнення ЗСУ та окупантів, росіяни з втратами відступили

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні на південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала: лишається стабільно складною, але контрольованою. Противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. По обіді, в результаті бойового зіткнення розвідувальних груп поблизу Дудчан, противник, зазнавши втрат відступив", - йдеться у зведенні.

За добу, 1 листопада, на південному фронті українські захисники ліквідували щонайменше 3 російські склади з боєкомплектами.

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