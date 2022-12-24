Росія вивела в Чорне море 3 кораблі-носії ракет "Калібр", - Братчук

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ніч в Одесі пройшла без обстрілів, на відміну від вчорашнього дня. Вчора в Одесі тричі лунала повітряна тривога. Розуміємо, що ворог активізував свою авіацію та намагається нас залякати", - розповів Братчук.

Речник Одеської обласної ВА наголосив, що кілька днів Росія не виводила в Чорне море військові кораблі.

"Росіяни вивели в Чорне море 3 ракетоносії. Зокрема, два надводні кораблі та один підводний. Ворог має 20 ракет "Калібр" на готовності для пуску по території України. Ракетоносії росіян не були присутні в Чорному морі кілька днів. Проте це ніколи не означає, що ворог не загрожує нам ракетними обстрілами", - додав він.



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