Росія вивела в Чорне море ракетоносій без "калібрів"

Про це повідомила пресслужба ВМС.

При цьому ракетоносій не споряджено "калібрами".

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебуває вісім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет із 16 "калібрами" на борту.

Фото: пресслужба ВМС