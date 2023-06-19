Росія вивела в Чорне море ракетоносій без "калібрів"
Станом на 19 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають три російські кораблі, серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
При цьому ракетоносій не споряджено "калібрами".
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебуває вісім російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет із 16 "калібрами" на борту.
Фото: пресслужба ВМС
- Уранці 19 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк спрогнозувала, що РФ найближчими днями посилить атаки дронами по Україні. Окупанти очікують нову партію з Ірану.
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- Уранці 18 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр".
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