Ворог маневрував у Чорному морі: здійснив ротацію ракетоносіїв
У Чорному морі російські сили продовжували маневрувати наявними силами та здійснили ротацію надводного ракетоносія на підводний, він споряджений 4 "калібрами"
Про це пише Оперативне командування "Південь".
Відтак на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів, серед яких один підводний ракетоносій.
"В Чорному морі ворог, вчергове маневруючи наявними силами, здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний. Наразі на бойовому чергуванні 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 "калібрами", - йдеться в повідомленні.
Тоді як надводний ракетоносій в готовності знаходиться в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент. Тож рівень ракетної загрози залишається високим.
"Не нехтуйте власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходьте в укриття!" - радять військові.
- Уранці 18 червня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебував один ракетоносій, споряджений вісьмома крилатими ракетами типу "Калібр".
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