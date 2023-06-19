Про це пише Оперативне командування "Південь".

Відтак на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів, серед яких один підводний ракетоносій.

"В Чорному морі ворог, вчергове маневруючи наявними силами, здійснив ротацію надводного ракетоносія на підводний. Наразі на бойовому чергуванні 7 кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 "калібрами", - йдеться в повідомленні.

Тоді як надводний ракетоносій в готовності знаходиться в пункті базування і може бути долучений до чергування у будь-який момент. Тож рівень ракетної загрози залишається високим.

"Не нехтуйте власною безпекою, при сигналі повітряної тривоги негайно переходьте в укриття!" - радять військові.