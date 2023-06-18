Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до одного

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ворог зменшив кількість ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі. Серед 9 кораблів залишився 1 ракетний фрегат, споряджений 8 "калібрами", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в Азовському морі на чергуванні є один ворожий корабель, який відстежує надводну обстановку. В ОК "Південь" наголосили, що рівень загрози ракетних ударів залишається стабільно високим.

"Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо, переходимо в укриття, роботу ППО не висвітлюємо, ворогу не допомагаємо", - закликали в командуванні.

Також там нагадали, що узбережжя залишається зоною небезпеки як мінно-вибухової, так і санітарно-епідемічної.