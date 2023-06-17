У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ, - Плетенчук
У Чорному морі 17 червня росіяни тримають напоготові ракетоносії "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен"
Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Еспресо.
"Маємо в Чорному морі два носії крилатих ракет - фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Один із них уразив своєю ракетою будівлю Миколаївської ОВА, коли загинуло 37 людей", - зауважив він.
В Азовському морі немає ракетоносіїв РФ. У Середземному є угруповання російських кораблів, але теж без ракетоносіїв.
- Станом на 10:00 17 червня в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебував один надводний ракетоносій РФ із вісьмома "калібрами".
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