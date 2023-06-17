Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері Еспресо.

"Маємо в Чорному морі два носії крилатих ракет - фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров". Один із них уразив своєю ракетою будівлю Миколаївської ОВА, коли загинуло 37 людей", - зауважив він.

В Азовському морі немає ракетоносіїв РФ. У Середземному є угруповання російських кораблів, але теж без ракетоносіїв.