Рівень ракетної загрози зберігається високим: ворог тримає у Чорному морі надводний ракетоносій з 8 "калібрами"
Станом на 10:00 в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні у ворога перебуває один надводний ракетоносій з 8 "калібрами"
Про це в телемарафоні інформує речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Ракетоносії зменшились у два рази, якщо ввечері їх ще було два на бойовому чергуванні, то зараз в Чорному морі загалом корабель на угруповання зменшено до 7 одиниць і перебуває лише один надводний ракетоносій", - розповіла спікерка.
Повідомляється, що російські війська завдяки цьому можуть застосувати 8 ракет типу "Калібр".
"Крім того, доєднатися іншому ракетоносію достатньо 2-3 години. Це означає, що рівень ракетної загрози з моря все ж таки зберігається високим", - додає Гуменюк.
- Варто зазначити, що 13 червня речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк казала, що російська армія під час масованих ракетних атак почала рідше застосовувати ракети "Калібр". Вони їх тримають як додатковий спосіб ураження і розосередження нашої ППО.
- Станом на 13 червня всі ворожі ракетоносії перебували в пунктах базування.
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