Про це в телемарафоні інформує речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ракетоносії зменшились у два рази, якщо ввечері їх ще було два на бойовому чергуванні, то зараз в Чорному морі загалом корабель на угруповання зменшено до 7 одиниць і перебуває лише один надводний ракетоносій", - розповіла спікерка.

Повідомляється, що російські війська завдяки цьому можуть застосувати 8 ракет типу "Калібр".

"Крім того, доєднатися іншому ракетоносію достатньо 2-3 години. Це означає, що рівень ракетної загрози з моря все ж таки зберігається високим", - додає Гуменюк.