Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"На даному етапі можемо констатувати, що їх (безпілотників, - ред.) стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони (окупанти, - ред.) очікують оновлення поставок, і знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака ("шахедами", - ред.)", - сказала вона.

Гуменюк додала, що в основному атаки дронами на південь України відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря.

Варто зазначити, що в ніч на 19 червня ППО збила над Дніпропетровщиною чотири ворожі дрони.