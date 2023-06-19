Гуменюк спрогнозувала, що РФ найближчими днями посилить атаки дронами по Україні
Російська армія найближчими днями посилить атаки ударними дронами по Україні. Окупанти очікують нову партію озброєння з Ірану
Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
"На даному етапі можемо констатувати, що їх (безпілотників, - ред.) стало менше, і використання їх групами, більш компактними, чотири-сім одиниць. Це може бути пов'язано з тим, що вони (окупанти, - ред.) очікують оновлення поставок, і знову, буквально за кілька днів, буде посилена атака ("шахедами", - ред.)", - сказала вона.
Гуменюк додала, що в основному атаки дронами на південь України відбуваються зі східного узбережжя Азовського моря.
Варто зазначити, що в ніч на 19 червня ППО збила над Дніпропетровщиною чотири ворожі дрони.
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