Росія вивела в Чорне море шість носіїв "калібрів": кількість ракет може сягати 40
Станом на ніч з 4 на 5 квітня російський агресор розмістив у Чорному морі шість носіїв "калібрів"
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі до 15 одиниць. Зокрема, напоготові 6 ракетоносіїв, 2 з яких – підводні. При максимальному спорядженні загальний залп "калібрів" може сягати 40 ракет.
В ОК говорять про надзвичайно високу загрозу ракетного удару.
"Хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно. В пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських "новин", ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе", - пишуть у "Півдні".
Українців закликали бути зібраними та пильними. Не панікувати, а дослухатись, і вірити в перемогу.
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