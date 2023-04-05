Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі до 15 одиниць. Зокрема, напоготові 6 ракетоносіїв, 2 з яких – підводні. При максимальному спорядженні загальний залп "калібрів" може сягати 40 ракет.

В ОК говорять про надзвичайно високу загрозу ракетного удару.

"Хоча цілком імовірно, що споряджені не всі ракетоносії, до сигналів повітряної тривоги варто ставитися відповідально і реагувати оперативно. В пошуках способів тиску на мирне населення України і уявних перемог для виправдання перед власним споживачем пропагандистських "новин", ворог може здійснити точкові або мішані ракетні удари з використанням ракет різного типу базування та дронів-камікадзе", - пишуть у "Півдні".

Українців закликали бути зібраними та пильними. Не панікувати, а дослухатись, і вірити в перемогу.