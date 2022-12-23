Росія вкотре обстріляла енергооб'єкт ДТЕК: загинув працівник, ще одного поранено

Про це повідомили у групі ДТЕК.

"Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії", - зазначено в повідомленні

Через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

Також унаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства. Станція припинила генерацію електроенергії. Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідацію наслідків атаки та відновлення роботи обладнання.

На об'єктах залишилися лише критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

У ДТЕК додали, що це вже 21-ша терористична атака Росії на енергетичні об'єкти групи впродовж вересня-грудня. Унаслідок них 25 енергетиків були поранені, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників і працівників підрядних організацій.

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