Росія вкрала у західних компаній понад 500 літаків
Росія відкрито заявила, що не буде повертати лізинговим компаніям літаки вартістю понад 20 млрд. доларів
Про це заявив міністр транспорту Росії Віталій Савельєв, пишуть офіційні російські ЗМІ, повідомляє «Еспресо».
За його словами, літаки більше ніколи не вилетять за межі Росії, інакше їх арештують. Також через 2-3 роки вони не зможуть проводити планові ремонти, у західних країнах, так як це відбувається зараз. Міністр, правда, запевняє, що Росія здатна самостійно налагодити обслуговування літаків. В російському уряді ще не придумали що робити авіакомпаніям, яких змусили залишити літаки.
Окрім Росії ці літаки зможуть літати тільки у дружні для РФ країни.
- Раніше у Росавіація заявляли, що безпечно зможуть літати у Венесуелу, Кубу та ще низку країн.
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