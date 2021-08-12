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Росія встановила новий антирекорд смертності від COVID-19 за добу

12 серпня, 2021 четвер
11:52
Світ Росія COVID-19

За 11 серпня в Росії від коронавірусу померло 808 осіб, це на 9 більше за попередній показник. Відзначимо, попередній рекорд тримався з середини липня. Чотири рази в країні фіксували по 799 смертей від COVID-19. Востаннє - 10 серпня

Про це повідомляє News.ru

У Росії за минулу добу зафіксовано рекордну кількістьсмертей  від COVID-19: 808 осіб. Всього за час пандемії жертвами інфекції стали 168 тис. 49 жителів країни. Про це повідомляється на сайті федерального оперштаба.

За добу виявлено 21 тис. 932 нових випадків зараження COVID-19. Загальна кількість хворих на сьогодні перевищує 6,5 млн осіб. З початку пандемії від коронавірусу вилікувалися більш 5,8 млн росіян. З них 20 тис.195 були виписані з лікарень за минулу добу.

У Москві за добу зафіксовано 2294 випадків зараження. Померли 56 жителів міста і 3 тис. 329 одужали. Москва залишається лідером за рівнем захворюваності в РФ. До першої трійки також входять Санкт-Петербург і Московська область. Потім йдуть Нижегородська, Ростовська і Свердловська області.

  • Зазначимо, в Україні добова захворюваність на коронавірус 11 серпня виявилась на 11% більшою ніж 10-го.
Росія
смертність
Коронавірус
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