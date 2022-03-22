Росія втратила ще 78 літаків. Їх арештовано за кордоном у зв'язку з санкціями
Ще майже 800 цивільних літаків вже переведено в російський авіаційний реєстр, але це не гарантує їх недоторканість при спробі польотів у країни, які приєднались до санкцій проти Росії.
Про це повідомляє ТАСС, з посиланням на міністра транспорту РФ Віталія Савельєва у ході засідання Комітету з економічної політики Ради Федерації, передає "Еспресо.Захід".
"Перевели до російського реєстру майже 800 машин. Страхуємо їх у російській страховій компанії. "Втратили" 78 машин", - зазначив Савельєв.
Він додав, що на момент запровадження санкцій у Росії було 1367 машин, пояснивши, що 78 машин заарештовано в іноземних державах і вже не повернуться до Росії.
- Нагадаємо, проти авіаційної галузі Росії "пекельні санкції" ввели ще 26 лютого. Вони призвели до того, що авіакомпанії РФ фактично призупинили польоти за кордон, а літаки, які перебувають у них в оренді, вони змушені повернути лізингодавцям. Росія намагається уникнути обмежень, перереєструвавши борти у вітчизеняний реєстр, але це не зупиняє санкцій і може бути дієвим лише для внутрішніх рейсів.
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