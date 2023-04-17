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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія втратила за добу в Україні 590 військових, 8 дронів, 3 танки і засіб ППО

Росія втратила за добу в Україні 590 військових, 8 дронів, 3 танки і засіб ППО

17 квітня, 2023 понедiлок
07:58
Війна з Росією Втрати окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні 182,6 тис. військових, 3660 танків, 2347 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог втратив на війні в Україні:

  • особового складу – близько 182 660 (+590) осіб
  • танків – 3660 (+3)
  • бойових броньованих машин – 7087 (+4) 
  • артилерійських систем – 2804 (+9) 
  • РСЗВ – 538 (+0) од.
  • засобів ППО – 285 (+1) 
  • літаків – 308 (+0) 
  • гелікоптерів – 293 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів, катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14)
  • спеціальної техніки – 328 (+2)

Остаточні дані уточнюються.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Попри це, ЗСУ вдалося відбити понад 60 атак і збити 4 дрони.  

Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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