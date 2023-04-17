Росія втратила за добу в Україні 590 військових, 8 дронів, 3 танки і засіб ППО
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні 182,6 тис. військових, 3660 танків, 2347 безпілотників, 285 засобів протиповітряної оборони
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Ворог втратив на війні в Україні:
- особового складу – близько 182 660 (+590) осіб
- танків – 3660 (+3)
- бойових броньованих машин – 7087 (+4)
- артилерійських систем – 2804 (+9)
- РСЗВ – 538 (+0) од.
- засобів ППО – 285 (+1)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 293 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2347 (+8)
- крилатих ракет – 911 (+0)
- кораблів, катерів – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5672 (+14)
- спеціальної техніки – 328 (+2)
Остаточні дані уточнюються.
На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Попри це, ЗСУ вдалося відбити понад 60 атак і збити 4 дрони.
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