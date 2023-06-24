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OPINION

Росія, як колись СРСР, отримала всі три чорні мітки

Олексій Біловол
24 червня, 2023 субота
14:04
Погляд Олексій Біловол

Сучасна путінська Росія — це навіть вже не тиранічна автократія. Це терористичне напівдержавне утворення з невизначеними кордонами, якому не місце в жодному з міждержавних об'єднаннях, особливо включаючи як Радбез ООН, так і загалом ООН

На наших очах відбувається справжня агонія. Путінська Росія вже давно втратила своє людське обличчя, і зникаючи з карти світу, відчайдушно чіпляється пазурами, намагаючись забрати з собою якомога більше життів. Це останній крик цього Монстра, Чужого, що наче зійшов на нашу землю з фільмів Скотта — Кемерона.

Чужого, що буде знищений. Рішення про це вже прийнято. Вирок винесено. І ми ще побачимо, як цей недоімперський Титанік повністю опиниться під водою, тією водою, якою вони намагались зупинити український контрнаступ і завадити українській перемозі, здійснивши черговий злочин, створивши найбільшу техногенну катастрофу на європейському континенті.

Сучасна путінська Росія — це навіть вже не тиранічна автократія. Це терористичне напівдержавне утворення з невизначеними кордонами, якому не місце в жодному з міждержавних об'єднаннях, особливо включаючи як Радбез ООН, так і загалом ООН.

Сучасна путінська Росія — це навіть вже не тиранічна автократія. Це терористичне напівдержавне утворення з невизначеними кордонами, якому не місце в жодному з міждержавних об'єднаннях, особливо включаючи як Радбез ООН, так і загалом ООН

І після процедурного завершення і встановлення вже очевидного для всіх розсудливих чергового воєнного злочину путінського режиму, наступним кроком має бути позбавлення Росією місця в Радбезі ООН. І викриття фейковості її перебування там, адже Росія, на відміну від України та Білорусі не проходила повну процедуру отримання членства в ООН, а просто стала правонаступником СРСР.

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В путінської Росії був шанс зберегти своє існування, навіть в межах захоплених територій під час першої фази війни 2014-2015 років, вивівши війська та запустивши процес зняття санкцій. Шанс, який було втрачено через чергове злочинне бомбардування України весною 2023 року, наймасштабнішого бомбардування з часів початку лютого вторгнення.

Після підриву Каховської ГЕС — більше шансів немає. Путінську Росію, як свого часу гітлерівський рейх, має бути зруйновано і демонтовано до останнього каменю. Без жодних шансів на відродження, і якщо для цього потрібно бути піти на розкол і розпад РФ, то антипутінська коаліція готова піти й на це.

Немає більше жодних червоних ліній. І якщо раніше максимум якого прагнув Захід — це було повернення Україною власних окупованих територій, причому спочатку мова про Крим майже не йшла.

То тепер мінімум — це позбавлення РФ будь-якого шансу і можливості загрожувати нападом своїм сусідам і загалом світу. Сьогодні це на 99,9% доконаний факт. А максимумом може стати повноцінне припинення існування такої держави як Російська Федерація.

Тепер мінімум — це позбавлення РФ будь-якого шансу і можливості загрожувати вторгненням своїм сусідам і загалом світу. Сьогодні це на 99,9% доконаний факт. А максимумом може стати повноцінне припинення існування такої держави як Російська Федерація

Будь-які мирні ініціативи без повного виведення російських військових з української території всіма ключовими представниками антипутінської коаліції сприймаються як маніпуляції й намаганням дати шанс РФ відновитися для продовження її загарбницької війни. Причому з самим Путіним ніхто з найбільш впливових представників коаліції ніяких переговорів вести більше не має намірів.

І підрив Каховської ГЕС запустив остаточний процес ліквідації путінського режиму. Мир це остаточна і повноцінна воєнна перемога України з підписанням нового керівництва Кремля акту про капітуляцію та виплату репарацій і початком нового "Нюрнберзького процесу", який може якраз увійти в історію як "Новокаховський".

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P.S. Історія має властивість повторюватись, нехай із не 100% відтворюванням фактів. СРСР перед своїм розпадом пережив три фактори, що зробили незворотним його розпад. Злочинне вторгнення з підступним намаганням насильницькі змінити уряд, що призвело до затяжної війни на чужій афганській території з протистоянням американській військовій міці разом з майже усім колективним Заходом. Збитий пасажирський південнокорейський Боїнг. Техногенна катастрофа на Чорнобильській АЕС.

Путінська Росія відтворила всі три фактори тільки в дещо іншому порядку. Спочатку було збито малазійський Боїнг, тільки з землі, а не з повітря. Потім військове вторгнення з невдалим намаганням захопити президента Володимира Зеленського і посадити на цю посаду втіклого Януковича. В ніч з 5 на 6 червня — Підрив Каховської ГЕС, що призвів до наймасштабнішої техногенної катастрофи на європейському континенті з часів Чорнобиля, справжньому екоциду.

Всі три чорні мітки путінська Росія вже отримала. Санкції працюють. Тож час на остаточне прощання з останньою імперією вже пішов...

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Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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