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OPINION

Підрив Каховської греблі: окупанти готували теракт завчасно – від кількох тижнів до місяця

Дмитро Снєгирьов
11 червня, 2023 неділя
08:05
Погляд Дмитро Снєгирьов

Підрив Каховської греблі напряму пов’язаний із подіями на Запорізькій АЕС: Кремль створюватиме техногенні катастрофи на ділянках, де побоюється контрнаступу ЗСУ

Підірвавши стратегічний об’єкт, росіяни намагаються вплинути на характер імовірного контрнаступу Сил оборони. При цьому йдеться на лише про Херсонський напрямок, що є очевидним. Наслідки техногенної катастрофи зачеплять і інші відтинки.

Події на Каховській ГЕС слід розглядати як елемент глобального плану РФ.

Поясню про що йдеться. Тієї ж ночі (6 червня.Ред.) під обстрілом опинився аміакопровід на території Куп’янського району. Ця ділянка Харківської області розглядається окупантами як один з потенційно найімовірніших напрямків контрнаступу ЗСУ. Не варто забувати й що буквально за тиждень до цих подій з’явилось повідомлення про мінування іншого критичного об'єкта на півдні – кримського заводу "Титан" в окупованому Армянську.

На мою думку, підрив Каховської греблі також тісно пов’язаний із ситуацією на ЗАЕС. Ідеться про наповнення так званих відстійників – охолоджувачів реакторів, яке прямо залежить від кількості води, що надходить безпосередньо з Каховського водосховища.

Таким чином Російська Федерація пішла шляхом створення штучних техногенних катастроф на всіх ділянках можливого контрнаступу ЗСУ. Не варто розглядати ситуацію з підривом Каховської ГЕС як окремий епізод.

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Російська Федерація пішла шляхом створення штучних техногенних катастроф на всіх ділянках можливого контрнаступу ЗСУ. Не варто розглядати ситуацію з підривом Каховської ГЕС як окремий епізод

Відкритим залишається питання, а саме: наскільки такі цілеспрямовані дії агресора можуть позначитись на театрі бойових дій і вплинути на розклад сил на фронті.

Слід зауважити, що навіть до катастрофи фахівці оцінювали гіпотетичну можливість прориву ЗСУ саме на Херсонському напрямку шляхом перетину ріки Дніпро як малоймовірну. Реалістичним напрямком українського контрнаступу все ж розглядалась Запорізька область, що не вимагає форсування водної перешкоди. Але варто говорити про те, що цей злочин готувався росіянами заздалегідь. Рівень води в Каховському водосховищі, за оцінками європейських спеціалістів, за останній тиждень був штучно піднятий з відмітки 14 м до 17 м.

Імовірно, окупанти вивільнили певну кількість особового складу і техніки, які тепер можуть перекидати на інші, потенційно небезпечні для себе напрямки. Зокрема, є інформація про російські війська з прибережної зони частково відійшли вглиб лівобережжя Херсонщини й готуються до виряджання на Запорізький фронт.

Окупанти вивільнили певну кількість особового складу і техніки, які тепер можуть перекидати на інші, потенційно небезпечні для себе напрямки. Зокрема, є інформація про російські війська з прибережної зони частково відійшли вглиб лівобережжя Херсонщини й готуються до виряджання на Запорізький фронт

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Також звертаю увагу на іншу важливу точку на мапі окупованого півдня – Кримський півострів.

За дивним збігом обставин (а може й не збігом), наповнення водосховищ Криму в літній сезон зараз перебуває на рівні 80%, за оцінками окупаційної адміністрації. Тобто запаси води готувалися завчасно. У Північнокримському каналі, за цими даними, зосереджено близько 40 млн кубометрів води. За їхніми прогнозами, це дасть можливість Криму пройти піковий літній сезон без особливих втрат. Усе це свідчить: підготовка до теракту зайняла в окупантів від кількох тижнів до місяця.

Зауважу, за оцінками вибухотехніків, для підриву Каховської греблі з подібним характером руйнувань, необхідно від 20 до 30 тонн вибухових речовин. Таку кількість окупанти теж мали готувати заздалегідь. Інформацією про мінування росіянами машинної зали гідроелектростанції українська сторона володіла ще у жовтні минулого року. Ще тоді розглядались імовірні наслідки підриву.

Проти кого ж був спрямований це удар? Від нестачі питної води потерпатимуть райони, контрольовані ЗСУ. Кривий Ріг на 70% залежний саме від цих водних джерел. Рішенням уряду вже виділені 120 млн грн на розв'язання проблем із питною водою в Миколаївській області. Основний удар цього теракту випав на сільгосппідприємства, зосереджені на Херсонщині, Запоріжжі й Дніпропетровщині

Головне: проти кого ж був спрямований це удар? Від нестачі питної води потерпатимуть райони, контрольовані ЗСУ. Кривий Ріг на 70% залежний саме від цих водних джерел. Рішенням уряду вже виділені 120 млн грн на розв'язання проблем із питною водою в Миколаївській області. Основний удар цього теракту випав на сільгосппідприємства, зосереджені на Херсонщині, Запоріжжі й Дніпропетровщині. Таким чином, шляхом техногенної катастрофи РФ намагається спровокувати ще й штучний голодомор, а також заблокувати зернову угоду. Усі ці елементи картинки складаються в єдиний пазл.

Нагадаю, речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що гребля Каховської ГЕС була під контролем Росії. І саме Росія несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, оглядач Еспресо

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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Каховська ГЕС
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