Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Росія мені нагадує нарив, що пульсує, і якщо він не прорве - відбудеться сепсис і повне зараження, яке призведе до загибелі держави, і вона може розпастися. Цього і побоюються наші західні партнери й тому не хочуть нам надавати потужну зброю. Макрон і Шольц, відвідуючи Київ, зазначили провокативні й образливі речі. Шольц (федеральний канцлер Німеччини, - ред.) заявив, що треба сідати за стіл перемовин, тобто натякнув, що ми маємо віддати частину своїх територій заради компромісу. Макрон (президент Франції, - ред.) повідомив, що існує домовленість не надавати нам штурмові літаки та танки", - зауважив Бадрак.

Також військовий експерт додав, що відбуваються зміни, які не можуть не впливати на психіку Путіна і його оточення.

"Сьогодні Путіна визнають лузером у світі. Путін вже є міжнародним злочинцем. Вже близький момент, коли від Путіна відвернуться і він опиниться в абсолютній політичній ізоляції", - наголосив Бадрак.

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