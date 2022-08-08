Берлін сприятиме швидкому отриманню Україною наступних €8 млрд допомоги, - Шмигаль
Німеччина сприятиме швидкому отриманню Україною наступних 8 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС і візьме на себе лідерство в цьому процесі
У цьому запевнив федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час онлайн-розмови з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Зазначається, що Німеччина надала значну фінансову допомогу нашій державі від початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Розраховуємо на тверду підтримку України й у співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема, Німеччина підтримує розпочатий Україною процес відтермінування виплати боргів та започаткування нової спеціальної програми з МВФ. Дякуємо за всебічну підтримку та очікуємо на плідну конференцію країн Великої сімки з питань відновлення України, що запланована на жовтень цього року", - написав Шмигаль.
- Нагадаємо в Україну прибули перші три німецькі артилерійські установки "Гепард"
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