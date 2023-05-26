Росія за добу обстріляла 11 областей України та загострює ситуацію на лінії фронту. Ситуація в регіонах

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У Київській області відбулась чергова ракетна атака. Унаслідок обстрілу потраплянь не зафіксовано. Без жертв та руйнувань. Однак внаслідок падіння уламків у двох районах зафіксовані незначні пошкодження 6 приватних будинків.

Вранці у Черкаській області сили ППО збили "Shahed 136". Без потерпілих і руйнацій.



Минулої доби у Новгород-Сіверському Чернігівської області відбулося 6 обстрілів зі ствольної артилерії та мінометів. Постраждалих та руйнувань немає.



Протягом вчорашнього дня у Сумській області противник здійснив 14 обстрілів. Зафіксовано 57 вибухів.



Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Новослобідська, Путивльська, Великописарівська, Есманська, Шалигинська громади.

У Хотінській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.



У Запорізькій області за минулу добу ворог здійснив 102 удари по 18 населених пунктах. Противник завдав 92 артилерійських обстріли, два удари з РСЗВ, п'ять авіаударів, три атаки БПЛА.



Під ворожим вогнем опинилися населені пункти Оріхів, Гуляйполе, Кам'янське та навколишні села. Обійшлося без жертв. Зруйновано 23 цивільних об'єкти.



Вночі окупанти масовано атакували Дніпропетровську область ракетами та дронами. Дісталося Дніпру, у приватному домоволодінні та двох приватних підприємствах виникла пожежа, яку вже загасили.



Понівечена заправка та постраждав її працівник, йому надали меддопомогу. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство, триває обстеження територій. Інформація щодо наслідків уточнюється.



Ворог також обстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Обійшлося без жертв.

Вночі над областю зафіксовано збиття ракет та "Shahed 136". Дані за кількістю уточнюються.



Вчора ворог цілив по Нікополю з важкої артилерії. Пошкоджені 7 приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд, авто, 3 лінії електропередач, 4 газопроводи.



Вночі в Харківській області ворог завдав ударів БПЛА по Харківському району. Зафіксовані 2 прильоти по території нафтобази. Пошкоджено обладнання для перекачування нафтопродуктів. Сталася масштабна пожежа.



Зранку ворог завдав ударів БПЛА "Shahed 136" по місту Ізюм. Сталася пожежа на території пилорами цивільного підприємства. Зайнялася будівля ліцею №6 та гаражі з сільгосптехнікою. Зруйновано будівлю Центру комплектування. Сталися пожежі. Попередньо без жертв та постраждалих.



Внаслідок нічного обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 2 житлових будинки та господарчі споруди.



Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів обстріляв щонайменше 17 населених пунктів. Під ударами переважно цивільні об'єкти.



На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє.



На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки. Протягом доби ворог вів безрезультативні наступальні дії в районі Масютівки.



Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне та Кислівка.



У селі Протопопівка Балаклійської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися 2 чоловіків. Детонація боєприпасу відбулась під час того, як 39-річний чоловік рухався селом на мотоциклі з коляскою, перевозячи боєприпас в колясці. Чоловік загинув одразу. Поранення отримав інший 45-річний чоловік, що перебував поруч. Його госпіталізовано в стані середньої тяжкості.



На Луганщині ворог загострює ситуацію в Білогорівці, яку намагається штурмувати. Вчора росіяни били з гармат і систем залпового вогню, завдали авіаційного удару по населеному пункту.



Крім Білогорівки загарбники відкривали вогонь в бік Стельмахівки, Макіївки, Невського і Діброви. Загалом за минулу добу ворог здійснив 97 обстрілів (439 снарядів).



За минулу добу російські війська завдали 13 ударів по 8 населеним пунктам Донецької області. Під ворожим вогнем були Костянтинівка, Авдіївка, Часів Яр, Красногорівка, смт Нью-Йорк, Плещіївка, Карлівка, Курахове.



Пошкоджено 11 житлових будинків (з них 4 багатоквартирних), газова труба, дамба Карлівського водосховища, приміщення ПрАТ "АКХЗ ФМТ", цивільний автомобіль. Унаслідок атаки загинула одна людина, один поранений.



Вночі ворожі обстріли зафіксовані за межами населеного пункту Первомайської громади Миколаївської області. Руйнувань та постраждалих немає.



Вчора протягом дня ворожих артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади, внаслідок яких відбулося займання триповерхового житлового будинку та господарчих споруд. Постраждалих немає.



Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Обійшлося без постраждалих.



Вчора ввечері та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.



У Херсонській області російські окупаційні війська здійснили 62 обстріли та випустили 282 снаряди. Ворог обстріляв Херсон 3 рази, випустивши 10 снарядів.



Російські військові обстріляли райони 26 населених пунктів області.

У Новобериславі поцілили в фермерське господарство, через що пошкоджено складські приміщення та техніка. Також ворог бив і по дачному кооперативу, пошкоджено близько 8 будинків та два автомобілі. У Золотій Балці ворог обстріляв елеватор.

На щастя, минулої доби загиблих та поранених серед мирних жителів Херсонщини немає. З деокупованої території області евакуйовано 97 людей.

Уранці 26 травня російська армія завдала ракетного удару по медзакладу в Дніпрі. Внаслідок атаки загинула одна людина й щонайменше 16 дістали поранення











































