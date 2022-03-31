Росія заблокувала продовження роботи місії ОБСЄ в Україні

Про це пише Interfax з посиланням на постійного представника США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкла Карпентера.



"Викликає глибокий жаль, що РФ заблокувала консенсусне рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії в Україні. Це рішення – безвідповідальне та невиправдане, проте, думаю, навряд чи викликає подив. Ніхто ніколи не забуде дії Росії, які привели нас сьогодні до цього моменту", – сказав Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.



Він додав, що погоджується із запереченнями, висловленими шановним українським послом та країною перебування щодо закриття Місії.



"Ми також цілком підтримуємо зусилля голови, націлені на продовження переговорів щодо консенсусу з цього питання", - наголосив Карпентер.



На завершення звернення представник наголосив, що після війни країнам треба буде об'єднатись та допомогти Україні.



"Шановні колеги, коли війна закінчиться, нам доведеться допомогти Україні зібрати шматки та відбудуватися. Українці борються не лише за власну свободу, а за вільний світ від імені всіх нас. Нам знадобиться повна і незмінна відданість усіх миролюбних держав допомогти їм у відтворенні суверенної, демократичної та процвітаючої України", - додав Карпентер.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти вкотре обстріляли Лисичанськ та Сєвєродонецьк, є загиблі.