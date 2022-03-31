На Луганщині окупанти вкотре обстріляли Лисичанськ та Сєвєродонецьк, є загиблі, - голова ОДА Гайдай
Внаслідок обстрілів російськими військами Лисичанська та Сєвєродонецька палають багатоповерхівки у житлових масивах, є загиблі
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.
За його словами, зранку 31 березня під завалами зруйнованого російськими обстрілами будинку рятувальники знайшли тіло загиблого.
Також повідомляється, що вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька. Зокрема загорілися три багатоповерхівки, в деяких з них перебували люди. Двох з них вдалося своєчасно врятувати. Ще одна людина загинула.
Крім того Гайдай повідомляє, що ввечері окупанти вкотре відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська. Було пошкоджено будівлю комунальної служби.
- Нагадаємо, що 30 та 31 березня окупанти обстріляли житлові будинки, школи й нафтове сховище в Лисичанську, Сєвєродонецьку й Рубіжному, є постраждалі
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