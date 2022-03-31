На Луганщині окупанти вкотре обстріляли Лисичанськ та Сєвєродонецьк, є загиблі, - голова ОДА Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.



За його словами, зранку 31 березня під завалами зруйнованого російськими обстрілами будинку рятувальники знайшли тіло загиблого.

Також повідомляється, що вдень під обстріл потрапили мікрорайони Сєвєродонецька. Зокрема загорілися три багатоповерхівки, в деяких з них перебували люди. Двох з них вдалося своєчасно врятувати. Ще одна людина загинула.

Крім того Гайдай повідомляє, що ввечері окупанти вкотре відкрили вогонь по центральній частині Лисичанська. Було пошкоджено будівлю комунальної служби.



Нагадаємо, що 30 та 31 березня окупанти обстріляли житлові будинки, школи й нафтове сховище в Лисичанську, Сєвєродонецьку й Рубіжному, є постраждалі