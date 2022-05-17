Росія заперечує свою причетність до приєднання окупованої Південної Осетії

Про це повідомляє ТАСС.

Пєсков прокоментував оголошення окупаційною адміністрацією псведореферендуму про приєднання до РФ.

"Наскільки ми розуміємо, це справді відображення загального настрою в республіці, відображення ставлення жителів, але зараз з боку РФ жодної діяльності не ведеться", - сказав речник.

"Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.