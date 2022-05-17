Росія заперечує свою причетність до приєднання окупованої Південної Осетії
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, що держава не проводить будь-якої роботи щодо приєднання в свій склад окупованої в Грузії Південної Осетії
Про це повідомляє ТАСС.
Пєсков прокоментував оголошення окупаційною адміністрацією псведореферендуму про приєднання до РФ.
"Наскільки ми розуміємо, це справді відображення загального настрою в республіці, відображення ставлення жителів, але зараз з боку РФ жодної діяльності не ведеться", - сказав речник.
- "Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ.
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