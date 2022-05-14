Псевдоочільник Південної Осетії призначив "референдум" щодо приєднання до РФ. У Тбілісі відреагували
"Президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов видав "указ" щодо призначення на 17 липня псевдореферендуму про входження до складу РФ
Про це йдеться у його псевдоуказі за 13 травня.
"Призначити референдум Республіки Південна Осетія з питання: "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія та Росії?". Дату проведення референдуму призначити на 17 липня 2022 року", – йдеться у документі.
Згідно з міжнародним правом - це окупована територія Грузії.
Очільник правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе 14 травня прокоментував ТАСС оголошення псведореферендуму.
"У нас є наша чітка політика. Звичайно ж, ми не визнаватимемо ні де-факто владу (Південної Осетії), ні де-факто вибори, ні де-факто референдум. Наша позиція дуже чітка і ясна", - сказав Кобахідзе.
- 30 березня "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що так звана республіка планує найближчим часом увійти в склад Росії.
- 5 квітня клопотання про створення ініціативної групи з питання входження "Південної Осетії" до складу РФ надійшло до "центрвиборчкому" окупаційної адміністрації.
- 13 травня так званий центрвиборчком окупованої РФ Південної Осетії направив "президентові" країни пакет документів щодо проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії.
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