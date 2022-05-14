Псевдоочільник Південної Осетії призначив "референдум" щодо приєднання до РФ. У Тбілісі відреагували

Про це йдеться у його псевдоуказі за 13 травня.

"Призначити референдум Республіки Південна Осетія з питання: "Ви підтримуєте об'єднання Республіки Південна Осетія та Росії?". Дату проведення референдуму призначити на 17 липня 2022 року", – йдеться у документі.

Згідно з міжнародним правом - це окупована територія Грузії.

Очільник правлячої партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" Іраклій Кобахідзе 14 травня прокоментував ТАСС оголошення псведореферендуму.

"У нас є наша чітка політика. Звичайно ж, ми не визнаватимемо ні де-факто владу (Південної Осетії), ні де-факто вибори, ні де-факто референдум. Наша позиція дуже чітка і ясна", - сказав Кобахідзе.

30 березня "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що так звана республіка планує найближчим часом увійти в склад Росії.

5 квітня клопотання про створення ініціативної групи з питання входження "Південної Осетії" до складу РФ надійшло до "центрвиборчкому" окупаційної адміністрації.

13 травня так званий центрвиборчком окупованої РФ Південної Осетії направив "президентові" країни пакет документів щодо проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії.