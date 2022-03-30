Окупована Південна Осетія заявила про намір вступити у склад РФ

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу "Єдиної Росії".



"Я вважаю, що об'єднання з Росією - наша стратегічна мета. Наш шлях. Сподівання народу. І цим шляхом ми рухатимемося. Відповідні юридичні кроки ми зробимо найближчим часом. Республіка Південна Осетія буде у складі своєї історичної батьківщини - Росії", - заявив Бібілов.



Ватажок "республіки" додав, нібито осетинський народ розділений, і його історичною та стратегічною метою є "об'єднання у рамках однієї держави", тобто РФ.



Нагадаємо, раніше колишній "президент" Південної Осетії Леонід Тібілов заявив, що референдум щодо входження до складу Росії може відбутися до серпня цього року. Він висловив впевненість, що громадяни проголосують за приєднання до РФ.



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