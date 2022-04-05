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В окупованій РФ "Південній Осетії" почали процес підготовки референдуму про входження до складу Росії
Клопотання про створення ініціативної групи з питання входження "Південної Осетії" до складу РФ надійшло до "Центрвиборчкому" окупаційної адміністрації
Про це повідомила у коментарі ТАСС секретар "ЦВК" Христина Авлохова."До нас надійшло клопотання про реєстрацію ініціативної групи щодо проведення референдуму про входження до складу РФ", - сказала вона.
У "ЦВК" уточнили, що у складі ініціативної групи близько 10 осіб, серед яких президент країни Анатолій Бібілов, екс-президент Леонід Тібілов та інші громадські та політичні діячі республіки.
Бібілов додав, що ініціативна група має зібрати протягом місяця 2 тис. підписів.
Він також нагадав, що до складу РФ республіка "може увійти як суб'єкт, а вже у складі РФ можна провести референдум про об'єднання Південної Осетії та Північної"
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