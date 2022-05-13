Окупаційна влада Південної Осетії підготувала "документи" для проведення "референдуму" про приєднання до Росії

Про це повідомляє ТАСС.

Секретар "ЦВК" Крістіна Авлохова заявила, що самопроголошений президент протягом десяти днів має розглянути цей пакет документів та направити до так званого Верховного суду.

"Верховний суд перевіряє їх із дотриманням вимог, передбачених конституцією, і протягом 14 днів надсилає своє рішення президенту", - сказала вона.

Авлохова уточнила, що якщо суд направить президенту позитивний висновок, то він зобов'язаний оголосити про проведення референдуму не пізніше десяти днів з моменту надходження до нього рішення.

"Президент зобов'язаний видати відповідний указ про проведення референдуму із зазначенням дати його проведення. Референдум призначається на будь-який вихідний день у період від двох до трьох місяців", - пояснила вона.

30 березня тодішній "президент" самопроголошеної Південної Осетії Анатолій Бібілов заявив, що так звана республіка планує найближчим часом увійти в склад Росії.

5 квітня клопотання про створення ініціативної групи з питання входження "Південної Осетії" до складу РФ надійшло до "Центрвиборчкому" окупаційної адміністрації