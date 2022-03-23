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Головна війна з Росією "Росія заплатить" - проєкт для збору інформації про матеріальну шкоду завдану РФ, - деталі від Нефьодова
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"Росія заплатить" - проєкт для збору інформації про матеріальну шкоду завдану РФ, - деталі від Нефьодова

23 березня, 2022 середа
09:30
війна з Росією Росія заплатить

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі 2015-2019 рр Максим Нефьодов розповів про особливості діяльності та цілі проєкту "Росія заплатить"

Економіст зробив це в етері Еспресо.TV.

"Проєкт, який ініціювала Київська школа економіки у співпраці з багатьма державними органами, орієнтований на те, аби зібрати якісну аналітику по тому, що зруйновано внаслідок агресії Росії. Це потрібно для того, аби розміщувати біженців, розуміти, скільки у нас є вільних потужностей медичної чи освітньої систем. Друга ціль - відновлення. Ми повинні розуміти, яка кількість коштів повинна бути зібрана в бюджеті чи міжнародними організаціями для відновлення економіки, конкретних галузей чи обʼєктів інфраструктури. Наскільки постраждав бізнес і як допомогти йому відновити свою діяльність", - зазначив Нефьодов.

Ексміністр продовжив, що третя ціль проєкту - репарації, адже Російська Федерація повинна заплатити за свою агресію, тому ми маємо готуватися до судових позовів, збирати всю інформацію, аби найшвидше пройти судову бюрократію.

"Якщо казати про інформацію, яку ми збираємо, то є 3 напрямки, в яких працює держава. Перший - наш, про матеріальну шкоду. Що постраждало в приватній, державній, чи власності бізнесу від мародерства, обстрілів, ракетних і бомбових ударів Росії. Другий - Гаага, воєнні злочини, порушення правил війни. Це історія індивідуальної кримінальної відповідальності російських військових і політиків, які віддавали накази бомбити лікарні, знаючи, що там немає військових обʼєктів. Третій - порушення прав людини. Індивідуальні позови з боку людей, які отримали поранення, втратили близьких людей, членів сімʼї. Які були депортовані на територію Росії, що ми бачимо на Сході України", - зауважив Максим Нефьодов.

  • Нагадаємо, у блокадному Маріуполі близько 100 тис. заручників. Без їжі, води, ліків у нелюдських умовах, - Зеленський.
  • Російські військові загарбники розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі, вартість якої оцінюється у 6 млн євро.

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Економіка
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Гаага
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