У блокадному Маріуполі близько 100 тис. заручників. Без їжі, води, ліків у нелюдських умовах., - Зеленський

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Станом на сьогодні у Маріуполі перебувають близько 100 тис. людей. У нелюдських умовах, в повній блокаді. Без їжі, без води, без ліків. Під постійними обстрілами. Під постійним бомбардуванням. Вже не перший тиждень ми намагаємось організувати стабільні гуманітарні коридори для маріупольців. Майже всі наші спроби, на жаль, зриваються російськими окупантами, обстрілами або свідомим терором", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що сьогодні одна з гуманітарних колон була захоплена окупантами:

"В полоні опинились працівники ДСНС і водії автобусів. Ми робимо все, щоб звільнити наших людей і розблокувати рух гуманітарних вантажів".

Нагадаємо, Ірина Верещук розповіла, що сьогодні з Маріуполя вдалося вивезти понад 7 тисяч осіб.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb