Росія запросить іноземних журналістів, аби приховати наслідки воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях
Окупанти організовують приїзд іноземних журналістів до тимчасово окупованих Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська Донецька та інших українських міст
Про це застерігають в МВС.
Задля фільмування пропагандистських сюжетів, іноземних журналістів запрошуватимуть до Маріуполя, Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, Донецька та інших українських міст.
Міністерство внутрішніх справ України застерігає представників іноземних ЗМІ від таких необачних та протиправних дій, за які передбачена кримінальна відповідальність.
- Нагадаємо, раніше окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією. Росіяни вимагають письмові "свідчення" про руйнування міста українськими військовими, а також ведуть атаку через міжнародних журналістів.
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