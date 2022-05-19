Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, Росія не відмовляється від інформаційної операції щодо причин руйнування Маріуполя. Росіяни вимагають письмові "свідчення" про руйнування міста українськими військовими, а також ведуть атаку через міжнародних журналістів.

"Вчора відбувся черговий прес-тур в Маріуполь. Учасниками прес-туру окрім російських пропагандистів стали іноземні "журналісти" скуплені Росією. Єдина точка візиту - площа Воїнів Визволителів. Єдина мета - заява Пушиліна щодо "руйнування міста діями української армії". Все інше лише фон для підкриплення основої тези.

Продовжуємо далі спостерігати за фабрикуванням свідчень та намагаям приховати наслідки військових злочинів Росією", - наголосив Петро Андрющенко.

27 квітня писали, що окупанти планують провести в Маріуполі пропагандистський "престур" із лояльними до Росії західними "журналістами".

17 травня розвідка повідомила, що міноборони РФ планує провести для іноземних ЗМІ "престур" окупованими населеними пунктами України, аби звинуватити ЗСУ у злочинах російських окупантів.

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