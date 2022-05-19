Окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією
У Маріуполі проводять престур ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з проплаченими ЗМІ, щоб показати руйнування міста нібито українськими військовими
Про це в телеграмі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, Росія не відмовляється від інформаційної операції щодо причин руйнування Маріуполя. Росіяни вимагають письмові "свідчення" про руйнування міста українськими військовими, а також ведуть атаку через міжнародних журналістів.
"Вчора відбувся черговий прес-тур в Маріуполь. Учасниками прес-туру окрім російських пропагандистів стали іноземні "журналісти" скуплені Росією. Єдина точка візиту - площа Воїнів Визволителів. Єдина мета - заява Пушиліна щодо "руйнування міста діями української армії". Все інше лише фон для підкриплення основої тези.
Продовжуємо далі спостерігати за фабрикуванням свідчень та намагаям приховати наслідки військових злочинів Росією", - наголосив Петро Андрющенко.
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