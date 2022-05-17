Про це інформує Головне управління розвідки МО України.



Повідомляється, що Кремль вирішив залучити до процесу створення пропутінських фейків європейських журналістів та світові ЗМІ.



За даними розвідки, департамент інформації та масових комунікацій міністерства оборони Росії терміново готує престур іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.



Стало відомо, що з 18 до 21 травня росіяни планують показати іноземним журналістам зруйновані райони Маріуполя.



"Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних мешканців, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних зі всіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя", - інформує ГУР.



Крім того, у так званий "престур" входить поїздка представників ЗМІ до Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, а також до Донецька. Саме там запланована зустріч ЗМІ з ватажком псевдореспубліки "ДНР" Пушиліним.



Виїзд на територію тимчасово окупованих українських міст планують провести з Ростова-на-Дону.



До участі в "престурі" міноборони РФ планує залучити представників ЗМІ з Франції, США, Німеччини, Японії, Греції, Китаю, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.



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