Росія запустила наратив, нібито українці хочуть бачити Путіна своїм президентом
Речниця МЗС РФ Марія Захарова просуває наратив, нібито українці хочуть бачити Володимира Путіна своїм президентом
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Українці хочуть, щоб Путін був у них президентом", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.
У ЦПД наголошують, що російська влада використовує дезінформацію та пропаганду, щоб виправдати свої воєнні злочини та створити враження, начебто вторгнення підтримується українцями.
"Прислужники російського терориста продовжують демонструвати, що вони живуть у паралельному світі, який не має нічого спільного з реальністю", - йдеться у повідомленні Центру.
- Російські пропагандисти також запустили фейк, що ЄС просить РФ зменшити ціну на зерно.
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