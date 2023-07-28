Росія запустила наратив, нібито українці хочуть бачити Путіна своїм президентом

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Українці хочуть, щоб Путін був у них президентом", - заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

У ЦПД наголошують, що російська влада використовує дезінформацію та пропаганду, щоб виправдати свої воєнні злочини та створити враження, начебто вторгнення підтримується українцями.

"Прислужники російського терориста продовжують демонструвати, що вони живуть у паралельному світі, який не має нічого спільного з реальністю", - йдеться у повідомленні Центру.