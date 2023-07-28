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Пропагандисти запустили фейк, нібито ЄС просить РФ зменшити ціну на зерно

28 липня, 2023 п'ятниця
17:34
Економіка зерно, пшениця, комбайн

Російські пропагандисти запустили фейк, що ЄС просить РФ зменшити ціну на зерно

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель попросив Москву знизити ціни на зерно, щоб забезпечити чесну конкуренцію, бо через подорожчання транспортування українське зерно може програвати на торгах", - таку інформацію поширюють пропагандисти.

У Центрі пояснюють, що "цитату" дипломата почали поширювати 20 липня – у цей день Боррель брав участь у зустрічі очільників МЗС ЄС.

Проте він не закликав Росію знизити ціну на зерно, а навпаки - заявив, що міжнародна спільнота має рішуче відреагувати на "навмисну ​​спробу Путіна морити голодом населення світу, щоб отримати додаткові гроші або вести цю незаконну війну".

Вигадану цитату Борреля вперше поширив telegram-канал, який публікує лише пародію та сатиру, а пропагандисти подали ці слова як чисту правду.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

22 липня президент України Володимир Зеленський звернувся до генсека НАТО Єнса Столтенберга з пропозицією невідкладно скликати раду Україна - НАТО через безпекову кризу в Чорному морі. 

Про розмову зі Столтенбергом Володимир Зеленський написав у telegram. Зазначається, що Зеленський і Столтенберг обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

25 липня Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря для перехоплення торгових суден у морі. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.

Пізніше стало відомо, що РФ готує авіацію та кораблі для блокування районів Чорного моря, виявлення та знищення кораблів. 

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ після одностороннього виходу із Чорноморської зернової ініціативи готова замінити українське зерно та розпочати безкоштовно постачати своє в країни Африки.

Суспільство
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Росія
ЄС
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
фейк
Жозеп Боррель
Військові новини
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російські фейки
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