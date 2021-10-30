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Росія зараз не готова починати велику війну проти України: боїться "Байрактару" та реакції Вашингтону, – Фейгін

30 жовтня, 2021 субота
16:30
війна з Росією Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2

Російська Федерація на даний момент не готова до загострення на Донбасі та великої війни проти України, адже Москва боїться застосування зброї на кшталт "Байрактару" та реакції з боку США

Про це повідомив діяч російської опозиції Марк Фейгін у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" на Еспресо.TV.

"Загострення конфлікту на Донбасі помітне і Москва побачила реакцію на це. Адже застосування "Байрактару" дуже болісно було сприйнято Росією. Виходить, що перевага в позиційній війні між Україною та Росією дуже сильно залежить від технологічного оснащення. І якщо Україна отримає ці технології, навіть не від Туреччини, а якщо США нададуть ще потужніші й ефективніші, якою тоді буде перевага сили? Якою буде мотивація бійців ЗСУ в окопах? Вона буде вища. І в Москви у цьому сенсі буде дуже мало можливостей", – зазначив Фейгін

Опозиціонер зауважив, що зараз у Російської Федерації дуже обмежені можливості для загострення війни на Донбасі, адже окупант може нарватися на численні жертви, якщо українські військові будуть активніше використовувати озброєння на кшталт "Байрактару".

"Велику війну Росії починати небезпечно, адже Москва має конкретні домовленості з Вашингтоном. Тому РФ у дуже складній ситуації. Інша справа, що Москва не відмовиться від тиску: росіяни хочуть, аби Київ добровільно, або під впливом внутрішніх факторів, або зовнішніх – з боку Вашингтону, – прогнувся під вимоги щодо Мінських угод", – повідомив Марк Фейгін.

  • Нагадаємо, у німецькому уряді висловили занепокоєння використанням безпілотних літальних апаратів у районі Операції об'єднаних сил після того, як український дрон турецького виробництва "Байрактар" знищив гармату окупантів. Посол України в Берліні Андрій Мельник натомість нагадав про право захищатися.

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Росія
БПЛА
безпілотник
Марк Фейгін
Антон Борковський
Студія Захід з Антоном Борковським
Студія Захід
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