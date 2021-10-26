ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі, знищено гармату окупантів
Збройні Сили України вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 на Донбасі
Про це повідомив волонтер Роман Донік, який оприлюднив відповідне відео у соцмережах.
Ударні дрони застосували уперше для знищення ворожої артилерії, яка обстріляла село Гранітне. Донік вказав, що для роботи з відстані більше 15 км було вирішено використати саме ударні дрони, для збереження життя цивільних та військових.
“Була виявлена батарея, та ракетою знищена одна гармата. Розрахунки інших втекли. Але це не точно. Бо підняли не одного птаха”, – написав волонтер.
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