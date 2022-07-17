Росія застосувала проти України понад три тисячі крилатих ракет, - Зеленський

Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, всіх, хто відповідальний за агресію, притягнуть до відповідальності.

"Станом на 19-ту годину сьогодні Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - сказав він.

Зеленський пригадав, що сьогодні, 17 липня, у річницю збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом, в Росії заявили про нібито "судний день" для України.

"Уже тоді Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - повідомив президент.

Станом на 17 липня у Чорному морі знаходяться два російські носії оперативно-тактичних ракет "Калібр" з такими ж установками 5 суден у Середземному морі та ще два ракетні крейсери.

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