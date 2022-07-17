Росія застосувала проти України понад три тисячі крилатих ракет, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що станом на вечір 17 липня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет. Кількість інших снарядів, випущених армією РФ, неможливо порахувати
Про це він розповів під час вечірнього відеозвернення.
За його словами, всіх, хто відповідальний за агресію, притягнуть до відповідальності.
"Станом на 19-ту годину сьогодні Росія застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено", - сказав він.
Зеленський пригадав, що сьогодні, 17 липня, у річницю збиття малайзійського "Боїнга" над Донбасом, в Росії заявили про нібито "судний день" для України.
"Уже тоді Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально", - повідомив президент.
- Станом на 17 липня у Чорному морі знаходяться два російські носії оперативно-тактичних ракет "Калібр" з такими ж установками 5 суден у Середземному морі та ще два ракетні крейсери.
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