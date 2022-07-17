У Чорному та Середземному морях щонайменше 9 російських суден із ракетними установками
У Чорному морі знаходяться два російські носії оперативно-тактичних ракет "Калібр" з такими ж установками 5 суден у Середземному морі та ще два ракетні крейсери
Про це інформує Військово-морські сили Збройних сил України.
"Станом на 17.07.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр". В Середземному морі - 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в Азовському морі російська армія продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами, аби вивозити з України продукцію.
"Противником передислоковано значну кількість кораблів в Севастополя до Новоросійська та продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запорізькій області", - додали в ВМС.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до:
- Азовського моря – 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;
- Чорного моря – 33 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили в пресслужбі.
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.98
Купівля 35.98Продаж 36.8
-
EUR
Купівля 35.79Продаж 36.85
- Актуальне
- Важливе