Про це інформує Військово-морські сили Збройних сил України.



"Станом на 17.07.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 2 ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр". В Середземному морі - 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери", - йдеться в повідомленні.



Крім того, в Азовському морі російська армія продовжує контролювати морські комунікації 6 кораблями та катерами, аби вивозити з України продукцію.



"Противником передислоковано значну кількість кораблів в Севастополя до Новоросійська та продовжується контроль морських комунікацій в Азовському морі з метою незаконного вивезення продукції захопленої в Донецькій, Запорізькій області", - додали в ВМС.



За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до:

Азовського моря – 24 судна, з них 7 суден рухались з протоки Босфор;

Чорного моря – 33 судно, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - наголосили в пресслужбі.

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.