Про це президент України Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, за дві доби по Україні вороги випустили понад 30 дронів. Українські воїни не допустили прориву їх углиб країни й приземлили 23 "шахеди". Крім того, ППО перетворила на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударні вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25.

"Загалом за цей період Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів. Але ми боремось, будемо збивати більше", – додав Зеленський.

Він подякував українським військовим, які захищають небо, а також усім тим, хто долучився до збору коштів на "ловців" дронів.

"Лише на платформі U24 це 665 тисяч людей із 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. "Шахеди"будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію", – додав Зеленський.

Повітряні сили ЗСУ на Херсонщині вранці 27 жовтня збили гелікоптер Ка-52 та штурмовик Су-25.

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